Воскресенская подала в суд на Русских два иска

Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей. Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было «ни хайпом, ни пиаром» и ей жаль, что среди кандидатов не будет ни одной женщины.