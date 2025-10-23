Воскресенская подала в суд на Русских два иска

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мария Воскресенская, имеющая совместный бизнес с бьюти-блогером Радой Русских, которая была самовыдвиженкой на выборах президента России 2024 года, подала к Русских два иска, в том числе о защите деловой репутации и взыскании более 3,9 миллиона рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление о защите деловой репутации и взыскании 3 миллионов 902 тысяч 905 рублей 42 копеек поступило 20 октября в арбитражный суд Свердловской области, по месту регистрации ответчицы. К его рассмотрению суд приступит 19 ноября.
Второй иск был подан 16 октября в арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в нем указаны столичные ООО «Хайдон» и ООО «Гедонист».
По данным «БИР-Аналитик», по 50% в компаниях «Хайдон» и «Гедонист» принадлежит их гендиректору Воскресенской и Русских. Основным видом деятельности обоих юрлиц указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».
Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй — только на парфюмерию и косметику.
Как сообщает Telegram-канал Mash, иск о защите деловой репутации связан с обвинениями Русских в адрес Воскресенской в краже бренда, а во втором иске заявлено требование о взыскании убытков в связи с «упадком продаж». По данным издания, Русских сейчас «перезапускает бренд с новой командой и собственным юрлицом».
Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей. Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было «ни хайпом, ни пиаром» и ей жаль, что среди кандидатов не будет ни одной женщины.