Стригущий лишай беспокоит все меньше приморцев. Но дети все еще в основной зоне риска

Случаев заболевания микроспорией за год стало меньше на 12%

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 23 октября. За девять месяцев этого года в Приморье зарегистрировано 258 случаев заболевания микроспорией (стригущим лишаем). Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — относительно среднемноголетнего уровня, собщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число заболевших лиц снизилось на 12,1%, в сравнении со среднемноголетним уровнем снижение на 19,3%», — расскзала начальник эпидемиологического отдела Татьяна Ельчанинова.

Заражение происходит при контакте с больными животными, преимущественно бездомными кошками и собаками, а также через инфицированные предметы. Реже болезнь передаётся от человека к человеку — через расчески, головные уборы и одежду.

Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей. Возбудителем инфекции чаще всего является гриб Microsporum canis, поражающий волосы и гладкую кожу, а инкубационный период составляет 5−7 дней.