Школьникам чеченского города Курчалоя рассказали о пожарной безопасности

Мероприятие «Огонь ошибок не прощает», посвященное пожарной безопасности, состоялось в школе № 4 города Курчалоя Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.
Мероприятие началось с показа презентации, которая наглядно продемонстрировала двойственную природу огня. Ключевым моментом стало совместное формулирование определения понятия «пожар». Ребята ознакомились с исторической справкой об организации пожарной охраны в России, начиная с указов Петра I.
Практическая часть мероприятия прошла в формате работы в группах. Каждая команда решала кейс-задачу по одной из критических ситуаций: возгорание телевизора, пожар на балконе, задымление в подъезде и пожар в многоэтажном здании. Ребята коллективно находили алгоритмы правильных действий, которые затем были озвучены и обсуждены всем классом. После этого школьники разгадывали тематический кроссворд.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.