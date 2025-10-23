Школьникам чеченского города Курчалоя рассказали о пожарной безопасности

Практическая часть мероприятия прошла в формате работы в группах. Каждая команда решала кейс-задачу по одной из критических ситуаций: возгорание телевизора, пожар на балконе, задымление в подъезде и пожар в многоэтажном здании. Ребята коллективно находили алгоритмы правильных действий, которые затем были озвучены и обсуждены всем классом. После этого школьники разгадывали тематический кроссворд.