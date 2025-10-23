Ричмонд
Выжил чудом: мужчину из-за аварии зажало между мусоровозом и трамваем

Уфимца из-за ДТП зажало между мусоровозом и трамваем.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на перекрестке улиц Большая Гражданская и 50-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза и трамвая. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, в результате столкновения мужчину зажало между транспортными средствами.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы с помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасли пострадавшего. К счастью, он не получил серьезных травм и не нуждался в госпитализации.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

