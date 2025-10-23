Ричмонд
В Омске выявили новую финансовую пирамиду для инвестирования криптовалюты

Банк России предупреждает о рисках и призывает проверять компании перед инвестированием.

Источник: Комсомольская правда

В Омске правоохранительные органы и Банк России выявили компанию, занимающуюся незаконным привлечением инвестиций от населения. Организация попала в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в сентябре 2025 года. Это уже не первый случай: ранее шесть омских компаний также попали в список подозрительных.

По данным пресс-службы отделения Омск Банка России, только поднадзорные Центробанку организации имеют право привлекать инвестиции физических лиц. Нелегальные операторы заманивают доверчивых граждан ложными обещаниями быстрого дохода, выгодных вложений и легких кредитов под низкие проценты.

«Мошенники используют различные схемы для обмана граждан: предлагают высокую доходность, действуют от имени известных компаний, но не могут подтвердить законность своих услуг. Особое внимание стоит обратить на предложения, связанные с криптовалютой, или когда инвестирование не предполагает покупки ценных бумаг компании», — отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

С декабря 2024 года были ужесточены санкции за подобную деятельность. Юридические лица, уличенные в незаконном привлечении инвестиций, теперь могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей. Однако важно помнить, что законодательство не защищает граждан, пострадавших от действий таких компаний.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять любые предложения о выгодных инвестициях. Если компания гарантирует высокий доход, не предоставляет документов, подтверждающих легальность своей деятельности, или предлагает перевод средств в криптовалюте — это повод насторожиться.