В Омске выявили новую финансовую пирамиду для инвестирования криптовалюты

В Омске правоохранительные органы и Банк России выявили компанию, занимающуюся незаконным привлечением инвестиций от населения. Организация попала в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в сентябре 2025 года. Это уже не первый случай: ранее шесть омских компаний также попали в список подозрительных.