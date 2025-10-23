Созданы соединения для получения двух веществ, использующихся в создании лекарств

Фурфурол — соединение, которое производят из побочных продуктов сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Из него получают, в частности, фурфуриловый спирт и 2-метилфуран, которые широко применяют в химической промышленности, в том числе в создании лекарств и средств защиты растений. Однако, как отмечают в институте, переработка фурфурола в России развита слабо, сейчас действует лишь один завод, хотя продукт востребован. По словам инженера инжинирингового центра института Анастасии Суминой, для развития этого направления в стране есть обширная сырьевая база.