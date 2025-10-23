Обесточенные светофоры нарушили дорожное движение во Владивостоке

Отключены объекты, регулирующие дорожное движение, на следующих участках дорог:
перекресток ул. Русской и Адмирала Горшкова; ул. Бородинская, 28с8; перекресток ул. Выселковой, Анны Щетининой и Днепровской.
Кроме того, в районе перекрёстка улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, на котором до конца года планируется закончить реконструкцию и внедрить новую схему движения, бригада службы «Содержания городских территорий» продолжает устройство основания под дорожное покрытие — ведётся засыпка щебеночного основания и установка бортовых камней по улице Русской.
Ранее водителей и пешеходов предупреждали о переносе пешеходного перехода у остановки «Вторая речка» в районе магазина «Меркурий». Светофор и разметку перенесли на несколько метров в сторону кольца Багратиона. Чуть позже будут перенесены и остановочные павильоны. Это тоже необходимо для новой схемы движения по перекрёстку.
Кроме того, водителей предупреждают о других дорожных работах по городу: на трассе Седанка — Патрокл ремонтируют леерное ограждение.
Кроме того, автолюбителям теперь придётся иметь в виду, что в городе появилась новая выделенная полоса на магистральном маршруте: на участке от школы № 38 до остановки «Некрасовская». Она предназначена для движения общественного транспорта, такси и транспорта экстренных служб, личному транспорту осталось по две полосы. Камеры для фиксации нарушений на этом участке, в том числе несанкционированного выезда на выделенную полосу.