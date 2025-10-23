Обесточенные светофоры нарушили дорожное движение во Владивостоке

Кроме того, автолюбителям теперь придётся иметь в виду, что в городе появилась новая выделенная полоса на магистральном маршруте: на участке от школы № 38 до остановки «Некрасовская». Она предназначена для движения общественного транспорта, такси и транспорта экстренных служб, личному транспорту осталось по две полосы. Камеры для фиксации нарушений на этом участке, в том числе несанкционированного выезда на выделенную полосу.