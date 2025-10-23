Отмена пенсионных баллов: новую систему расчёта пенсий предложили в Госдуме

В настоящее время для получения пенсии человек должен набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет трудового стажа. Для того чтобы получить 10 баллов за один год, необходимо зарабатывать около 230 тысяч рублей в месяц.