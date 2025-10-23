Отмена пенсионных баллов: новую систему расчёта пенсий предложили в Госдуме

Парламентарий предложил заменить существующую модель на более прозрачную систему, основанную на «ясных критериях», сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Миронова, новая система должна учитывать такие параметры, как стаж работы, уровень заработка и условия труда, что позволит более точно и справедливо определять право на пенсию, пишет «Российская газета».
Также депутат призвал ввести существенные льготы для работников сферы здравоохранения, педагогов и членов многодетных семей, чтобы стимулировать их трудовую деятельность и обеспечить поддержку самым нуждающимся категориям граждан.
В настоящее время для получения пенсии человек должен набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет трудового стажа. Для того чтобы получить 10 баллов за один год, необходимо зарабатывать около 230 тысяч рублей в месяц.
Один пенсионный балл оценивается примерно в 145,69 рубля, и при необходимости эти баллы можно докупить — по ценам текущего года, составляющим около 60 тысяч рублей за балл. Миронов отметил, что такой механизм вызывает критическую оценку.
«Если есть деньги — покупай полноценную пенсию, а если нет — довольствуйся меньшим. Такой подход кажется циничным», — заявил законотворец.