В «Кварталах Драверта» построят пять садиков и одну школу

В Омске продолжается реализация одного из самых масштабных проектов в области жилищного строительства и социальной инфраструктуры — микрорайона «Кварталы Драверта». На Левом берегу города компания «Брусника» развивает не только жилую застройку, но и социальную инфраструктуру. О проекте и планах представители застройщика рассказали журналистам в стенах нового офиса.
Строительство микрорайона «Кварталы Драверта» началось в Омске с 2022 года. Площадь составляет более 52 гектаров. К 2034 году здесь будет построено 24 многоквартирных дома общей площадью 452 тысячи квадратных метров. Первый этап строительства включал в себя четыре высотных дома на 570 квартир, которые на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию. В планах застройщика — создание целой экосистемы для комфортного проживания.
Важная веха.
Накануне компания «Брусника» торжественно открыла новый офис в самом центре Омска, в историческом здании конца XIX века — бывшем доме купца Николая Кузьмина, построенном в 1852 году. Здание было отреставрировано, но сохранило свою историческую атмосферу и стало современным офисом. Руководство компании считает, что это открытие символизирует не только расширение присутствия на омском рынке, но и является важной вехой в долгосрочной стратегии развития.
Самая большая школа и новая набережная.
Одним из ожидаемых объектов в «Кварталах Драверта» является школа, которая станет крупнейшей в Омске. На пресс-конференции Евгений Головкин, технический директор «Брусники» в Омске, рассказал, что она будет рассчитана на 1550 учеников и займёт площадь более 32 900 квадратных метров. Школа будет построена к 2028 году. Её строительство потребует инвестиций в размере 3,5 миллиарда рублей. После завершения проекта новое учебное заведение будет передано в собственность города.
Проект «Кварталы Драверта» включает в себя и строительство пяти детских садов. Четыре из них будут рассчитаны на 750 мест, а один — коммерческий садик встроенного типа на 100 мест. Строительство первого детского сада уже активно ведётся, и проект будет передан в Минстрой для поиска финансирования. Кроме того, планируется строительство поликлиники. Это значительно улучшит медицинское обслуживание в микрорайоне.
Особое внимание уделяется благоустройству территории. В «Кварталах Драверта» появятся два парка, скверы, а также бульвар длиной 320 метров. Общая площадь озеленённой территории составит 12,8 га.
В этом году компания начала проект по ревитализации водоёма — реки Замарайки. Для этого были привлечены научные специалисты.
«Они [научные специалисты — прим. ред.] в летний период изучали эту реку, брали анализы донных отложений, состав самой воды изучали, изучали те растения, которые формируют микробиологию этого водоёма. Большая работа проделана, эти отчёты формируются, почти все готовы. На основе этих отчётов в течение 2026 года у нас будет готов проект по полной проработке водоёма, чтобы он стал не какой-то заболоченной частью, а находился в самодостаточном состоянии», — рассказал технический директор «Брусники» Евгений Головкин.
До 2030 года вдоль Замарайки появится набережная с пирсом, прогулочными тропинками и зоной отдыха.
Выход на Правый берег.
Компания «Брусника» планирует расширить свою деятельность на Правый берег города. Евгений Головкин рассказал, что в первом квартале 2026 года планируется заключить первые сделки с землёй в Центральном округе Омска. Точные территории обозначены не были. Однако можно предположить, что речь идёт о застройке территорий, занятых частным сектором в центре города.