В «Кварталах Драверта» построят пять садиков и одну школу

«Они [научные специалисты — прим. ред.] в летний период изучали эту реку, брали анализы донных отложений, состав самой воды изучали, изучали те растения, которые формируют микробиологию этого водоёма. Большая работа проделана, эти отчёты формируются, почти все готовы. На основе этих отчётов в течение 2026 года у нас будет готов проект по полной проработке водоёма, чтобы он стал не какой-то заболоченной частью, а находился в самодостаточном состоянии», — рассказал технический директор «Брусники» Евгений Головкин.