Омские депутаты рассматривают законопроект о пробации бывших заключённых

Как отметил депутат, около 70% преступлений в регионе совершаются людьми с криминальным прошлым, и задача законопроекта — помочь этим людям вернуться к нормальной жизни. Ранее ресоциализацией бывших заключённых занимались в основном сотрудники УФСИН, однако теперь в процесс предполагается вовлечение органов местного самоуправления, социальных служб и других структур.