Омские депутаты рассматривают законопроект о пробации бывших заключённых

В Омском региональном парламенте состоялось первое чтение законопроекта о пробации для бывших заключённых, который направлен на их социальную адаптацию и снижение рецидивной преступности. Проект был представлен председателем комитета по социальной политике Игорем Поповым и одобрен профильным комитетом.
Как отметил депутат, около 70% преступлений в регионе совершаются людьми с криминальным прошлым, и задача законопроекта — помочь этим людям вернуться к нормальной жизни. Ранее ресоциализацией бывших заключённых занимались в основном сотрудники УФСИН, однако теперь в процесс предполагается вовлечение органов местного самоуправления, социальных служб и других структур.
Попов пояснил, что для успешной адаптации необходимо не только восстановить трудовые навыки, но и скорректировать социальные установки, а также обеспечить доступ к профессиональному образованию.
Законопроект ориентирован на поддержку социального восстановления и борьбу с рецидивной преступностью. Он согласован с Минюстом и областной прокуратурой и является частью реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2024 года.