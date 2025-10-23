Ричмонд
Был заперт в заклеенной скотчем переноске. Волонтеры спасли истощенного хорька и назвали Кусей

В поселке Солнечном волонтеры спасли истощенного хорька.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Солнечном волонтеры спасли домашнего хорька, которого хозяин выбросил на улицу в заклеенной скотчем переноске. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на волонтеров «Дикого леса», животное, бегавшее вдоль труб, заметила девушка на прогулке с собакой. Рядом она обнаружила и саму дырявую переноску, что не оставило сомнений: питомца просто выкинули. На место отправился доброволец, которому удалось поймать спасенную и доставить ее на осмотр.

Хозяин выбросил животное на улицу в заклеенной скотчем переноске. Фото: соцсети волонтеров «Дикого леса».

— Жизнь у прежнего хозяина была далека от комфорта. Состояние хорька, которую назвали Кусей, волонтеры охарактеризовали как тяжелое: сильное истощение, запущенный зубной камень, ушной клещ и плохая шерсть, — пишут журналисты.

Сейчас Куся находится на передержке. Она постепенно набирает вес, проходит лечение от паразитов. В ближайших планах для нее — УЗИ, кастрация и чистка зубов. И только когда здоровье питомицы придет в норму, волонтеры начнут искать для нее новых, на этот раз по-настоящему ответственных и любящих хозяев.

