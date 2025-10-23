Был заперт в заклеенной скотчем переноске. Волонтеры спасли истощенного хорька и назвали Кусей

В поселке Солнечном волонтеры спасли домашнего хорька, которого хозяин выбросил на улицу в заклеенной скотчем переноске. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на волонтеров «Дикого леса», животное, бегавшее вдоль труб, заметила девушка на прогулке с собакой. Рядом она обнаружила и саму дырявую переноску, что не оставило сомнений: питомца просто выкинули. На место отправился доброволец, которому удалось поймать спасенную и доставить ее на осмотр.