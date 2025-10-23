Ричмонд
В Екатеринбурге ускорили благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

Сейчас рабочие идут с опережением графика, отмечают в мэрии.

Источник: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ проводится ускоренными темпами. Об этом сообщает мэрия.

В настоящее время работы закончены на трети территории парка. Поставлены спортивная и детские площадки, площадка для выгула собак. До конца недели завершат обустройство дорожно-тропиночной сети и высадку деревьев и кустарников.

Кроме того, идёт к концу монтаж сети освещения. Впереди — установка системы видеонаблюдения.

Работы продолжатся и зимой. Тогда же для посещения откроют уже благоустроенную часть, а весной посетители смогут в полной мере оценить комфорт и красоту данной обновлённой территории.