Выросло число рейсов из Екатеринбурга в Сибирь и на Алтай

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полеты в Горно-Алтайск будут выполняться по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на новые рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение. Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Нячанг будет выполняться больше рейсов.
С 17 ноября авиакомпания AZUR air начнет выполнять рейсы на курорт. Полеты в аэропорт Камрань будут осуществляться дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767−300, каждый из которых вмещает 336 пассажиров в экономическом классе. Туристические агентства, сотрудничающие с AZUR air, уже открыли продажу туров с перелетами на этих рейсах.