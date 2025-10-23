Ричмонд
Выросло число рейсов из Екатеринбурга в Сибирь и на Алтай

Red Wings начинает продажу билетов на рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и Томск на период с 1 января по 28 марта 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полеты в Горно-Алтайск будут выполняться по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на новые рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение. Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Нячанг будет выполняться больше рейсов.

С 17 ноября авиакомпания AZUR air начнет выполнять рейсы на курорт. Полеты в аэропорт Камрань будут осуществляться дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767−300, каждый из которых вмещает 336 пассажиров в экономическом классе. Туристические агентства, сотрудничающие с AZUR air, уже открыли продажу туров с перелетами на этих рейсах.