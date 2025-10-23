Выросло число рейсов из Екатеринбурга в Сибирь и на Алтай

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полеты в Горно-Алтайск будут выполняться по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Билеты на новые рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение. Ранее мы писали, что из Екатеринбурга в Нячанг будет выполняться больше рейсов.