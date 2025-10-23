Глава МЧС России передал Донскому спасательному центру пять единиц спецтехники

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Министр передал учреждению пять единиц спецтехники, а также отметил, что президент России Владимир Путин объявил коллективу благодарность за успешную и самоотверженную работу.
— Центр прошел славный путь от отдельного механизированного полка гражданской обороны до современного спасательного воинского формирования, которое выполняет задачи любой сложности, — отметил Александр Куренков.
Губернатор Юрий Слюсарь в свою очередь подчеркнул, что донские спасатели всегда первые там, где нужна помощь. Также состоялось вручение государственных, ведомственных, региональных наград знаков отличия.
Напомним, центр прикрывает территорию Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В его структуре спасательные отряды, рота РХБЗ, пиротехнические и кинологические расчеты, группа БПЛА, автомобильный взвод доставки гуманитарных грузов и другие подразделения — всего около 500 военнослужащих.
С начала СВО представители Донского спасательного центра доставили более 120 тысяч тонн грузов в новые регионы. Также специалисты разминируют объекты инфраструктуры в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областях.
