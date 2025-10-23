Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС России передал Донскому спасательному центру пять единиц спецтехники

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Донской спасцентр и передал новую технику.

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Министр передал учреждению пять единиц спецтехники, а также отметил, что президент России Владимир Путин объявил коллективу благодарность за успешную и самоотверженную работу.

— Центр прошел славный путь от отдельного механизированного полка гражданской обороны до современного спасательного воинского формирования, которое выполняет задачи любой сложности, — отметил Александр Куренков.

Губернатор Юрий Слюсарь в свою очередь подчеркнул, что донские спасатели всегда первые там, где нужна помощь. Также состоялось вручение государственных, ведомственных, региональных наград знаков отличия.

Напомним, центр прикрывает территорию Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В его структуре спасательные отряды, рота РХБЗ, пиротехнические и кинологические расчеты, группа БПЛА, автомобильный взвод доставки гуманитарных грузов и другие подразделения — всего около 500 военнослужащих.

С начала СВО представители Донского спасательного центра доставили более 120 тысяч тонн грузов в новые регионы. Также специалисты разминируют объекты инфраструктуры в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше