МЧС: Первого ноября в Татарстане закончится навигация маломерных судов

«Сейчас температура воды не соответствует требованиям безопасности и составляет около шести градусов. В связи с этим предупреждаем всех любителей активного отдыха на природе о возрастающих рисках при посещении водоемов в это время, падение за борт в холодную воду влечет риски для жизни и здоровья. Обращаюсь ко всем судоводителям маломерных судов — навигацию 2025 года необходимо завершить в установленный срок, поднять маломерные суда с водоемов и провести соответствующие консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение», — сказала она.