В Республике Алтай прошли занятия в Медиашколе Движения первых

Практикум по телефонной видеосъемке «Сам себе режиссер: как снять хорошее видео на телефон» провела медиакоманда колледжа культуры и искусства под руководством советника по воспитанию Яны Сысоевой. В качестве соорганизатора и партнера Медиашколы выступила гостелерадиокомпания «Горный Алтай», сотрудники которой организовали экскурсию по своему офису и показали, как записываются новости, которые местные жители ежедневно смотрят по телевизору.