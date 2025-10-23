В Республике Алтай прошли занятия в Медиашколе Движения первых

Медиашкола Движения первых проводилась с 15 по 17 октября в Республике Алтай по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и спорта региона.
На занятиях 59 участников из 11 районов республики обучались не только базовым для медийщиков навыкам — фотосъемке, написанию постов и составлению контент-плана, — но и новым направлениям. Например, об основах фактчекинга и личных примерах обнаружения и опровержения фейковой информации ребятам рассказал начальник управления информационной политики администрации главы Республики Алтай, пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Практикум по телефонной видеосъемке «Сам себе режиссер: как снять хорошее видео на телефон» провела медиакоманда колледжа культуры и искусства под руководством советника по воспитанию Яны Сысоевой. В качестве соорганизатора и партнера Медиашколы выступила гостелерадиокомпания «Горный Алтай», сотрудники которой организовали экскурсию по своему офису и показали, как записываются новости, которые местные жители ежедневно смотрят по телевизору.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.