В городе Вытегра Вологодской области починили мост

Пришел, заметил, отсканировал: QR-код помог привести в порядок мост в городе Вытегра Вологодской области.
Во время прогулки по набережной реки Вытегры, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», горожане заметили, что настил пешеходного моста поврежден, а на перилах появился грибок. Им понадобилось пару секунд, чтобы отсканировать QR-код на объекте и отправить сообщение в местную администрацию.
На жалобу отреагировали быстро: поврежденные доски заменили, а перекраску перил включили в план на 2026 год.
Так работает обратная связь на объектах, созданных или обновленных по нацпроектам: заметили проблему — отсканировали QR-код — получили результат. Попробуйте и вы: каждую просьбу обязательно рассмотрят.