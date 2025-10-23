В городе Вытегра Вологодской области починили мост

Во время прогулки по набережной реки Вытегры, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», горожане заметили, что настил пешеходного моста поврежден, а на перилах появился грибок. Им понадобилось пару секунд, чтобы отсканировать QR-код на объекте и отправить сообщение в местную администрацию.