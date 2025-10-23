«Вам звонит Камола»: узбекистанцы массово жалуются на телефонные звонки от надоедливой незнакомки

Чаще всего Камола представляется, после чего быстро тараторит на узбекском языке заранее выученный текст, не давая возможности вставить ни слова. Судя по рассказам пользователей, она не реагирует ни на просьбы, ни на возмущения, ни на попытки сменить язык. Остановить поток бессмысленных речей можно только одним способом — повесить трубку. Но даже это не помогает: Камола всегда возвращается с нового номера.