«Вам звонит Камола»: узбекистанцы массово жалуются на телефонные звонки от надоедливой незнакомки

«Каждый день звонит и говорит какая-то Камола, кто-то в курсе, что это за организация? Сотни таких номеров заблокировал, но всё равно звонит», — возмущается одна из пользовательниц.
Кто такая Камола?
Чаще всего Камола представляется, после чего быстро тараторит на узбекском языке заранее выученный текст, не давая возможности вставить ни слова. Судя по рассказам пользователей, она не реагирует ни на просьбы, ни на возмущения, ни на попытки сменить язык. Остановить поток бессмысленных речей можно только одним способом — повесить трубку. Но даже это не помогает: Камола всегда возвращается с нового номера.
«Это какой-то робот или нейросеть, а не человек. И только на узбекском! Не реагирует на просьбы, в блоке уже больше шести номеров. Кто-нибудь выяснил, откуда она?» — интересуется другая жертва обзвона.
Что предлагают?
Среди пользователей распространилась версия, что это агрессивный маркетинг одной из местных компаний, продающей оздоровительные услуги и массажные кресла. Другие подозревают, что звонки исходят от мошенников, использующих автообзвон с помощью нейросетей. Главная цель — заманить людей на какое-то мероприятие, где будут уговаривать купить дорогостоящее оборудование, возможно даже в кредит.
«Это нейросеть (робот) звонит. Им нужно, чтобы вы согласились прийти на мероприятие, которое проходит в Ташкенте. Там будут навязывать массажные кресла — за наличку или в кредит. Короче, там сидят психологи», — делится своим опытом еще один пользователь.
В комментариях под такими постами пользователи массово пишут, что уже отчаялись бороться с «Камолой». Кто-то блокирует десятки номеров, кто-то сразу кладёт трубку, а кто-то просто больше не берёт звонки с незнакомых номеров.
Что делать?
Эксперты советуют не вступать в диалог с подозрительными автоответчиками и ни в коем случае не предоставлять свои персональные данные.
Правоохранительным органам и Комитету по конкуренции пора обратить внимание на этот массовый обзвон. Если это мошенники — необходимо заблокировать телефонные номера. Если же это агрессивная реклама от местной компании, нарушающая права граждан — компания должна быть оштрафована и наказана по закону.
Если и вам звонит «Камола» — не тратьте нервы, просто кладите трубку.