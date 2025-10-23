Рядовой Виктор Кобелев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Рядовой Виктор Кобелев из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, всю жизнь Виктора воспитывала бабушка. В школьные годы он увлекался живописью. С третьего по девятый класс учился в Слюдянской школе интернат.
— К своим годам боец так и не успел создать семью. В октябре 2024 года он добровольно отправился защищать Родину, — уточнили в пресс-службе администрации Слюдянки.
Рядовой Кобелев погиб 30.05.2025 года в возрасте 39 лет. Военнослужащего похоронят 24 октября на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске 10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок.