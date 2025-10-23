Ричмонд
Рядовой Виктор Кобелев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

К 39 годам боец так и не успел создать свою семью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рядовой Виктор Кобелев из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, всю жизнь Виктора воспитывала бабушка. В школьные годы он увлекался живописью. С третьего по девятый класс учился в Слюдянской школе интернат.

— К своим годам боец так и не успел создать семью. В октябре 2024 года он добровольно отправился защищать Родину, — уточнили в пресс-службе администрации Слюдянки.

Рядовой Кобелев погиб 30.05.2025 года в возрасте 39 лет. Военнослужащего похоронят 24 октября на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянки.

