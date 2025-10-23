В Новосибирске зоозащитники проводят пикеты против закона об эвтаназии бездомных собак

По словам участников акции для Сиб.фм, их цель — обратить внимание властей на необходимость гуманного регулирования численности бездомных животных. Ольга Малкова, стоящая у Заксобрания, отметила, что закон об эвтаназии животных представляет собой «ужасный акт» и «убить всегда проще, чем создавать что-то». Валерия Марчук, участвующая в пикете на площади Ленина, подчеркнула экономическую заинтересованность чиновников и необходимость защищать животных, которые не могут сами высказаться. Ирина Семидоцких добавила, что важно развивать приюты и доступную стерилизацию, так как многие бездомные собаки и кошки появляются из-за выброшенных домашних животных.