Министр здравоохранения прервал командировку из-за обрушения в больнице

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина прибыла в городскую детскую клиническую больницу № 1, где утром произошло обрушение балки в одной из палат кардиологического отделения. Важно отметить, что до момента происшествия все пациенты были заблаговременно переведены в другой корпус, в результате чего никто не пострадал.
В настоящее время все дети, находившиеся в корпусе, эвакуированы в другие здания детской больницы № 1. Решается вопрос о переводе пациентов в другие медицинские учреждения Новосибирска. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий прервал командировку и возвращается в Новосибирск для координации работ на месте происшествия. Ситуация остается на контроле региональных властей.