Министр здравоохранения прервал командировку из-за обрушения в больнице

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина прибыла в городскую детскую клиническую больницу № 1, где утром произошло обрушение балки в одной из палат кардиологического отделения. Важно отметить, что до момента происшествия все пациенты были заблаговременно переведены в другой корпус, в результате чего никто не пострадал.