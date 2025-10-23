На форуме по кибербезопасности представили опыт Воронежской области

Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков принял участие в Межрегиональном форуме «Реалии и Стратегии КиберБезопасности», который прошел в Липецке 16 октября в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Ведущие эксперты российского рынка информационной безопасности обсудили на площадке форума актуальные вопросы. Например, они говорили о том, какие технические решения укрепят системы защиты данных, каковы изменения в правилах игры на законодательном уровне и как организациям создавать и поддерживать сильную команду игроков.
На пленарном заседании Денис Волков поделился опытом Воронежской области в построении единого контура безопасности областных и муниципальных органов власти. Программа также включала презентацию отечественных решений, практические рекомендации по защите от утечки данных, формированию финансовой культуры, противодействию социальной инженерии и обработке персональных данных.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.