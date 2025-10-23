В Омске подтвердили повышение стоимости проезда в маршрутках

«Последний раз мы поднимали цену на проезд почти год назад, 20 декабря 2024 года», — напомнил перевозчик Юрий Лутков. За этот период ни одна категория товаров не снизилась в цене. Затраты на ГСМ, запчасти, ремонт и даже шины выросли примерно на 30%. С нового года снижение порога на НДС также скажется на доходах. Частные перевозчики не получают дотаций, их не переводят на регулируемый тариф. Повышение стоимости проезда — единственный выход из ситуации.