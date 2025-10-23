В Омске подтвердили повышение стоимости проезда в маршрутках

В СРО «Омские перевозчики» подтвердили повышение стоимости проезда на некоторых маршрутах города с 1 ноября. По информации саморегулируемой организации, стоимость разовой поездки составит 50 рублей при оплате картой «Омка» или банковской картой. Для школьников, студентов и пенсионеров, которые будут ездить по льготным картам «Омка», цена составит 45 рублей. При оплате наличными проезд также обойдется в 50 рублей.
Ранее сообщалось, что проезд подорожает на четырнадцати маршрутах. Предполагалось, что стоимость поездок за наличный расчет останется на уровне 45 рублей. Однако теперь стало известно, что она также увеличится до 50 рублей.
Изменения затронут маршруты, которые связывают различные районы города. Например, поселок Николаевка будет связан с улицей Взлетная, МСЧ-9 — с Онкодиспансером, а также другие направления, такие как ТЦ Лента, поселок Дальний, улица Авиагородок и другие.
«Последний раз мы поднимали цену на проезд почти год назад, 20 декабря 2024 года», — напомнил перевозчик Юрий Лутков. За этот период ни одна категория товаров не снизилась в цене. Затраты на ГСМ, запчасти, ремонт и даже шины выросли примерно на 30%. С нового года снижение порога на НДС также скажется на доходах. Частные перевозчики не получают дотаций, их не переводят на регулируемый тариф. Повышение стоимости проезда — единственный выход из ситуации.
Напомним, что в Омске с 1 июля проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях при оплате наличными подорожал с 40 до 45 рублей, а при оплате картами — с 35 до 38 рублей.