Ливни и ветер ожидаются в Ростовской области, объявлено штормовое предупреждение

Местами по Ростовской области о конца суток 23 октября, а также 24 октября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Спасатели просят жителей Дон пережидать непогоду в помещениях. При этом, если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Попросить о помощи можно по номерам «101» или «112».
