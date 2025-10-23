В лесах Волгоградской области высадят более 3 миллионов сеянцев

Свыше 3 миллионов сеянцев высадят осенью в лесах Волгоградской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Высадка сеянцев сосны, акации, вяза и ясеня будет проведена на территории всех 22 лесничеств. Наибольшее количество деревьев появится в Серафимовичском, Нижнечирском, Старополтавском и Калачевском лесничествах: там новые лесокультурные площади займут 236 га. К осенней высадке уже приступили Старополтавское, Новоаннинское и Ольховское лесничества: работы проведены на площади более 40 га.
Всего этой осенью для посадок будет задействовано более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в 2025 году превысит 2 тыс. га. Значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградской области в проекте по компенсационному лесовосстановлению. По итогам рейтинга Рослесхоза за девять месяцев 2025-го регион вошел в тройку лидеров по объему проведенных работ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.