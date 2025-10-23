В лесах Волгоградской области высадят более 3 миллионов сеянцев

Всего этой осенью для посадок будет задействовано более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в 2025 году превысит 2 тыс. га. Значительная часть мероприятий по обновлению лесного фонда реализуется благодаря участию Волгоградской области в проекте по компенсационному лесовосстановлению. По итогам рейтинга Рослесхоза за девять месяцев 2025-го регион вошел в тройку лидеров по объему проведенных работ.