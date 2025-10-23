«Курочкин парк» станет новым местом притяжения для хабаровчан

В микрорайоне посёлка имени Горького в Хабаровске появится новое место отдыха — «Курочкин парк». Идею названия и будущего обустройства сквера выбрали сами жители по итогам опроса, проведённого на сайте мэрии, — сообщает телеграм-канал Мэрии Хабаровска.
На площади в семь гектаров планируется создать современную зону отдыха для разных возрастов и интересов. Для любителей спорта оборудуют площадку для воркаута и крытое футбольное поле, а для тех, кто предпочитает спокойные прогулки, — удобные пешеходные дорожки и тенистые аллеи.
Сквер украсят деревья уникальных дальневосточных сортов, саженцы которых уже подготовлены специалистами «Горзеленстроя». В проекте также предусмотрены лавочки, освещение и благоустроенные зоны отдыха.
Как подчеркнули в мэрии, жители микрорайона активно участвуют в проекте — обсуждают детали, предлагают решения, следят за ходом работ. «Чтобы интересы людей были соблюдены, мы ведём постоянный контроль. Такая форма сотрудничества помогает делать город красивее и комфортнее».