Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Курочкин парк» станет новым местом притяжения для хабаровчан

Жители сами выбрали название и помогли спланировать зону отдыха.

Источник: Мэрия Хабаровска

В микрорайоне посёлка имени Горького в Хабаровске появится новое место отдыха — «Курочкин парк». Идею названия и будущего обустройства сквера выбрали сами жители по итогам опроса, проведённого на сайте мэрии, — сообщает телеграм-канал Мэрии Хабаровска.

На площади в семь гектаров планируется создать современную зону отдыха для разных возрастов и интересов. Для любителей спорта оборудуют площадку для воркаута и крытое футбольное поле, а для тех, кто предпочитает спокойные прогулки, — удобные пешеходные дорожки и тенистые аллеи.

Сквер украсят деревья уникальных дальневосточных сортов, саженцы которых уже подготовлены специалистами «Горзеленстроя». В проекте также предусмотрены лавочки, освещение и благоустроенные зоны отдыха.

Как подчеркнули в мэрии, жители микрорайона активно участвуют в проекте — обсуждают детали, предлагают решения, следят за ходом работ. «Чтобы интересы людей были соблюдены, мы ведём постоянный контроль. Такая форма сотрудничества помогает делать город красивее и комфортнее».