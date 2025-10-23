Куда в Волгоградской области отправиться в конце октября по грибы?

Традиционно в октябре в регионе можно собрать урожай грибов в Волго-Ахтубинской пойме, в окрестностях хуторов Песковатка, Паньшино, Краснодонский, на островах Голодном, Сарпинском, Денежном, на Крите, а также на нераспаханных степных участках Волгоградского водохранилища. Радуют своим появлением рядовки, рыжики, подосиновики, шампиньоны, грузди, вёшенки, зеленушки.