Куда в Волгоградской области отправиться в конце октября по грибы?

Перед сбором следует из учить список ядовитых и краснокнижных грибов, не надо собирать их у дороги.

Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области продолжается сезон тихой охоты.

Традиционно в октябре в регионе можно собрать урожай грибов в Волго-Ахтубинской пойме, в окрестностях хуторов Песковатка, Паньшино, Краснодонский, на островах Голодном, Сарпинском, Денежном, на Крите, а также на нераспаханных степных участках Волгоградского водохранилища. Радуют своим появлением рядовки, рыжики, подосиновики, шампиньоны, грузди, вёшенки, зеленушки.

Волгоградцев предупреждают: перед сбором следует изучить список ядовитых и краснокнижных грибов. Грибы улавливают из окружающей среды и накапливают различные токсины и опасные для человека соединения. Поэтому их нельзя собирать вблизи дорог, промышленных предприятий, бывших или действующих хранилищ химикатов, удобрений.