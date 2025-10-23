Дорогу перекрыли в Астане из-за работ на LRT

По информации компании CTS, в Астане полностью ограничили движение по южной стороне улицы Сыганак — на пересечении улиц Акмешит и Туркестан.
«С 23 октября 12:00 по 25 октября 00:00 на участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ “Абу Даби Плаза” до здания Станции № 112), будут проводиться работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты движения. Ранее сообщалось, что третий и четвертый составы LRT устанавливали в Астане. Видео с процесса установки вагонов публиковали в Сети.