Дорогу перекрыли в Астане из-за работ на LRT

В Астане продолжаются строительные работы на LRT. В связи с этим с сегодняшнего дня до субботы по улице Сыганак ввели ограничение движения, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Источник: Nur.kz

По информации компании CTS, в Астане полностью ограничили движение по южной стороне улицы Сыганак — на пересечении улиц Акмешит и Туркестан.

«С 23 октября 12:00 по 25 октября 00:00 на участке крытого пешеходного перехода LRT над улицей Сыганак (от здания МБЦ “Абу Даби Плаза” до здания Станции № 112), будут проводиться работы по демонтажу строительных лесов и вывозу материалов», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты движения. Ранее сообщалось, что третий и четвертый составы LRT устанавливали в Астане. Видео с процесса установки вагонов публиковали в Сети.