В Тюменской области запустили комплекс по сортировке сельхозкультур

Он даст новый импульс в зерновом производстве.

Комплекс по сортировке и хранению сельскохозяйственных культур ввели в эксплуатацию в Бердюжском муниципальном районе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по экономике, прогнозированию и торговле администрации района.

Инвестором проекта является сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива». Запуск комплекса даст импульс в зерновом производстве. Для реализации нового проекта предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию агрегат АППЗ-100. Он предназначен для предварительной очистки зерновых, зернобобовых и других культур от примесей, отличающихся размерами фракций и аэродинамическими свойствами.

Также были приобретены два накопительных бункера по 150 т. Все это способствует повышению качества выпускаемой продукции, его конкурентоспособности и росту экономики предприятия.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.