В Тюменской области запустили комплекс по сортировке сельхозкультур

Комплекс по сортировке и хранению сельскохозяйственных культур ввели в эксплуатацию в Бердюжском муниципальном районе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по экономике, прогнозированию и торговле администрации района.