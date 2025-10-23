Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Токио

АСТАНА, 23 окт — Sputnik. Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина с победы стартовала на женском хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в Токио.
В матче второго круга казахстанка уверенно обыграла в двух сетах представительницу Канады Лейлу Фернандес (22 WTA) со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с другой канадской теннисисткой 19-летней Викторией Мбоко (23 WTA).
От попадания на Итоговый чемпионат WTA Елену теперь отделяет всего одна победа — если она пройдет Мбоко, то гарантирует себе место среди 8-ми лучших теннисисток сезона.