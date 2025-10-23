Две уфимские улицы перекроют на две ночи подряд

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон введут ограничения движения транспорта из-за работ на сетях электроснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытия будут действовать в ночное время с 23:00 до 06:00.
В ночь с 23 на 24 октября, а также с 24 на 25 октября будут полностью перекрыты два участка дорог: улица Геофизиков в районе пересечения с улицей Пугачева и улица Пугачева возле дома № 3 по улице Геологов.
Власти столицы Башкирии обращаются к автомобилистам с просьбой учитывать эти ограничения при планировании ночных поездок в указанные даты и выбирать альтернативные маршруты для объезда.
