Уголовное дело возбудят после сообщений о ликвидации трамваев в Волжском

Жителям Волжского Волгоградской области удалось достучаться до Бастрыкина.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи сокращением трамвайного движения в Волжском Волгоградской области, о котором ему сообщили жители. Волжане отправили обращение главе Следкома после появления новостей о прекращении движения ряда маршрутов, обслуживающих промзону города. Это происходит якобы из-за отсутствия финансирования. Несмотря на то, что эту информацию опроверг глава города Волжского Игорь Воронин, публично пообещав оставить трамваи, жители опасаются, что 1 ноября останутся без удобного рельсового транспорта.

Следователи СУ СК по волгоградской области проводят проверку в связи с этими обращениями. Ситуация на контроле в центральном аппарате, от главы волгоградского следкома ждут доклада о ходе расследования.