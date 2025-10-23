Уголовное дело возбудят после сообщений о ликвидации трамваев в Волжском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи сокращением трамвайного движения в Волжском Волгоградской области, о котором ему сообщили жители. Волжане отправили обращение главе Следкома после появления новостей о прекращении движения ряда маршрутов, обслуживающих промзону города. Это происходит якобы из-за отсутствия финансирования. Несмотря на то, что эту информацию опроверг глава города Волжского Игорь Воронин, публично пообещав оставить трамваи, жители опасаются, что 1 ноября останутся без удобного рельсового транспорта.