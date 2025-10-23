Ричмонд
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

В перечень ЕГЭ могут добавить предмет «Духовно-нравственная культура России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал министр на форуме учителей истории и обществознания.

С 2026—2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Форум проходит по инициативе Минпросвещения России. Оно организовано при поддержке Российского общества «Знание», Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева и Российского военно-исторического общества.