В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал министр на форуме учителей истории и обществознания.
С 2026—2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России». Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
