Константина Хмельницкого назначили первым заместителем главы Новочеркасска

Власти Новочеркасска сообщили о кадровой перестановке.

Источник: Комсомольская правда

Первым заместителем главы администрации Новочеркасска назначили Константина Хмельницкого. Об этом сообщают городские власти.

Чиновник теперь курирует вопросы внутренней и информационной политики, работу организационного отдела, отдела муниципальной службы и развития персонала. Также он продолжит следить за деятельностью в сферах образования и культуры.

Напомним, ранее Константин Хмельницкий был заместителем главы по социальным вопросам, а с 2018 по 2020 год он контролировал финансовый блок. Специалист работает в администрации с 2005 года. Является кандидатом экономических наук и одним из победителей конкурса «Лидеры России». В 2024 завершил обучение по престижной программе в Высшей школе госуправления Президентской академии. Награжден почетным знаком губернатора Ростовской области «За безупречную службу».

