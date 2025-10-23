В селе Синие Липяги Воронежской области прошла иммерсивная экскурсия

Иммерсивная экскурсия «Русское чудо — печка» состоялась в библиотечном филиале № 18 села Синие Липяги Воронежской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в районной библиотеке Нижнедевицкого муниципального района.
Интерактивная программа позволила участникам окунуться в атмосферу русской избы и почувствовать себя ее хозяевами. Вместе с заведующей библиотекой Верой Илуридзе ребята узнали о важной роли печи в жизни крестьян. Она не только согревала дом, но и служила местом для приготовления пищи, сна и стирки. Печь также была неотъемлемой частью русского фольклора.
Гости познакомились со строением печи, узнали о традиционных инструментах и посуде. Они вспомнили пословицы, поговорки и приметы, связанные с ней. Затем их ждала увлекательная игра «Угадай пословицу о печи», которая помогла глубже понять русскую культуру, традиции и быт.
