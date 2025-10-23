В селе Синие Липяги Воронежской области прошла иммерсивная экскурсия

Интерактивная программа позволила участникам окунуться в атмосферу русской избы и почувствовать себя ее хозяевами. Вместе с заведующей библиотекой Верой Илуридзе ребята узнали о важной роли печи в жизни крестьян. Она не только согревала дом, но и служила местом для приготовления пищи, сна и стирки. Печь также была неотъемлемой частью русского фольклора.