В Иркутской области к ноябрю обновят мост через реку Бирюсу

Ремонт моста через реку Бирюсу в Тайшетском районе Иркутской области завершат в ноябре. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Протяженность мостового перехода составляет 276,4 м, в нем шесть пролетов и семь опор. Специалисты уже отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролетного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы по всей длине проезжей части. На мосту и подходах к нему уложено новое асфальтобетонное покрытие. На объекте уже ведут установку ограждений и лестничных сходов. Завершающим этапом станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.
«Мост через Бирюсу — важный объект для развития транспортной инфраструктуры Тайшетского района. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное и комфортное движение для автомобилистов, будет способствовать экономическому развитию территории. Кроме того, по просьбе жителей села Шелехово в проекте предусмотрели дополнительные лестничные сходы. Это повысит пешеходную доступность. Ремонт моста идет в плановом режиме, завершить его планируется в ноябре», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.