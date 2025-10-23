В Иркутской области к ноябрю обновят мост через реку Бирюсу

Протяженность мостового перехода составляет 276,4 м, в нем шесть пролетов и семь опор. Специалисты уже отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролетного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы по всей длине проезжей части. На мосту и подходах к нему уложено новое асфальтобетонное покрытие. На объекте уже ведут установку ограждений и лестничных сходов. Завершающим этапом станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.