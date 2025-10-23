Сенат предложил ввести уголовную ответственность за дипфейки

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости выработки мер ответственности за создание и распространение дипфейков — поддельных видео, аудио и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.
По словам Ашимбаева, технологии ИИ всё чаще используются для манипуляций и мошенничества.
«Мы уже видим в соцсетях множество дипфейков — фальшивые заявления, образы, события, которых никогда не было. Людей призывают сдавать деньги на несуществующие фонды или поддерживать фиктивные инициативы. Это только начало, первые звоночки. Дальше, по мере развития технологий, эта проблема станет серьёзной угрозой», — отметил спикер Сената.
Он подчеркнул, что за созданием таких фейков стоят не программы, а конкретные люди, которых необходимо привлекать к уголовной ответственности.
«Эти вещи делают не сами технологии, а люди. Именно они должны нести ответственность — по статьям мошенничества, шантажа или незаконного сбора денег», — пояснил Ашимбаев.
По его словам, подобные действия наносят ущерб не только отдельным гражданам, но и подрывают доверие к информации в обществе. «Если мы хотим, чтобы в дальнейшем всё было в рамках закона, нужно предусмотреть ответственность для тех, кто пытается заработать или раскачать ситуацию с помощью дипфейков», — добавил он.
Ашимбаев отметил, что в первую очередь необходимо принять закон «Об искусственном интеллекте», который создаст правовую основу для регулирования этой сферы. Вопрос об ответственности за дипфейки будет рассмотрен на следующем этапе.
Справка:
Дипфейки (от deep learning — «глубокое обучение» и fake — «фальшивка») — это технология искусственного интеллекта, позволяющая создавать реалистичные поддельные изображения, видео и аудио, где лицо или голос одного человека заменяются другим.
