Бывшему главному дорожнику Челябинска Кучитарову смягчили приговор

Бывшему начальнику Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову смягчили наказание. Об этом пишет ura.ru.
По информации издания, адвокаты требовали оправдать главного дорожника или отправить его дело на пересмотр. Однако суд лишь снизил срок на год — с 6 лет 9 месяцев до 5 лет 9 месяцев лишения свободы.
Курчатовский районный суд признал Кучитарова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, отправив его в колонию общего режима. Помимо этого, с него взыскали 32 млн рублей в пользу администрации Челябинска, а имущество оставили под арестом.
Задержали Кучитарова в декабре 2022 года. Суд доказал, что он подписал контракты с завышенной стоимостью на озеленение Челябинска, нанеся бюджету многомиллионный ущерб.