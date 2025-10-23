Два участка трассы Тайшет — Чуна — Братск готовят к сдаче

— Эта магистраль входит в опорную сеть России, позволяя добираться в Братск из Тайшета и западных областей в обход Тулуна, что существенно экономит время. Мы ежегодно этапами восстанавливаем участки этого пути. Текущие работы — самые масштабные в области и ведутся на пяти отрезках и четырех мостах. Два из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, остальные объекты планируем завершить в 2026, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.