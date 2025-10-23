Два участка трассы Тайшет — Чуна — Братск готовят к сдаче

В Иркутской области подходит к концу ремонт двух отрезков автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск общей протяженностью 13 километров. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы, начатые в 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», планируется полностью завершить до конца текущего года. На это из федерального и областного бюджетов в 2025 году направлено 331,4 млн рублей.
— Эта магистраль входит в опорную сеть России, позволяя добираться в Братск из Тайшета и западных областей в обход Тулуна, что существенно экономит время. Мы ежегодно этапами восстанавливаем участки этого пути. Текущие работы — самые масштабные в области и ведутся на пяти отрезках и четырех мостах. Два из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, остальные объекты планируем завершить в 2026, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
В Братском районе на участке с 215 по 220 км подходит к концу капитальный ремонт, начатый еще в прошлом году. Подрядчики выполнили комплекс работ: провели водоотведение, уложив две водопропускные трубы, укрепили обочины и обустроили кюветы. Для общественного транспорта здесь оборудовали два заездных кармана, а также уложили асфальтобетонное покрытие на всей протяженности. Сейчас благоустраивают территорию в селе Турма, где монтируют тротуары, и в скором времени установят остановочные павильоны и проведут освещение.
Параллельно в Чунском районе завершаются работы на отрезке с 93 по 101 км. На этом участке уже восстановили водопропускные трубы и уложили асфальт. В ближайшее время здесь установят дорожные знаки и ограждение. Также в этом году был отремонтирован мост через реку Джидыкан. Помимо этого, продолжаются работы еще на трех переходящих участках, которые будут полностью готовы в следующем году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе завершается ремонт моста через Бирюсу.