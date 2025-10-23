Минцифры объяснило «российский акцент» нейросети SKAI

«О том, что у него есть какие-то сейчас погрешности в произношении, я вам могу пример сказать, что есть такая компания, которая создавала голосовых помощников, многие ее знают, и в том числе она сейчас разговаривает на казахском языке. Для этого понадобилось более 500 человек, которые более 100 часов наговаривали на разных диалектах казахского языка и русского языка, для того чтобы приблизиться к тому, что сейчас есть», — пояснил Мун.