Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минцифры объяснило «российский акцент» нейросети SKAI

Цифровой член совета директоров «Самрук-Казыны» SKAI говорит слово «тенге» с российским акцентом из-за обучения языковой модели на разных диалектах. Об этом заявил вице-министр цифровизации Дмитрий Мун.

Источник: Курсив

«О том, что у него есть какие-то сейчас погрешности в произношении, я вам могу пример сказать, что есть такая компания, которая создавала голосовых помощников, многие ее знают, и в том числе она сейчас разговаривает на казахском языке. Для этого понадобилось более 500 человек, которые более 100 часов наговаривали на разных диалектах казахского языка и русского языка, для того чтобы приблизиться к тому, что сейчас есть», — пояснил Мун.

Он добавил, что со временем произношение нейросети будет только улучшаться. Минцифры работает над этой проблемой вместе с Миннауки и Минкультуры.

Дмитрий Мун также отметил, что внедрение SKAI в «Самрук-Казына» лишь первый шаг. Этот тренд скоро распространится на бизнес и госсектор.

О том, что нейросеть SKAI вошла в состав совета директоров «Самрук-Казына» стало известно 2 октября. Она будет иметь право голоса на собраниях и принимать решения на основе анализа документов холдинга.