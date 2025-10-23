Минцифры объяснило «российский акцент» нейросети SKAI

«О том, что у него есть какие-то сейчас погрешности в произношении, я вам могу пример сказать, что есть такая компания, которая создавала голосовых помощников, многие ее знают, и в том числе она сейчас разговаривает на казахском языке. Для этого понадобилось более 500 человек, которые более 100 часов наговаривали на разных диалектах казахского языка и русского языка, для того чтобы приблизиться к тому, что сейчас есть», — пояснил Мун.
Он добавил, что со временем произношение нейросети будет только улучшаться. Минцифры работает над этой проблемой вместе с Миннауки и Минкультуры.
Дмитрий Мун также отметил, что внедрение SKAI в «Самрук-Казына» лишь первый шаг. Этот тренд скоро распространится на бизнес и госсектор.
О том, что нейросеть SKAI вошла в состав совета директоров «Самрук-Казына» стало известно 2 октября. Она будет иметь право голоса на собраниях и принимать решения на основе анализа документов холдинга.