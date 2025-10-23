Сколько специалистов может заменить ИИ в Казахстане

«Я назову одну — это программисты, в первую очередь. Так как мы сами являемся министерством, которое курирует отрасль программистов, мы четко понимаем, что в принципе программисты сейчас этого не боятся, они дальше продолжают правильно использовать искусственный интеллект. И большинство программистов, которые ранее занимались классическим программированием, сейчас переходят на изучение ИИ для того, чтобы увеличить свою пропускную способность. Если я как программист ранее мог делать один сайт за две недели, то с помощью ИИ я могу делать один сайт за один день», — пояснил он.