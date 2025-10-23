Ричмонд
Парк в виде крыльев аиста откроется под Минском

Под Минском заложат новый парк в виде крыльев аиста.

Источник: Комсомольская правда

Парк в виде крыльев аиста откроется под Минском. Об этом БелТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома.

В рамках республиканского субботника, который состоится 25 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разбить парк у подножия мемориального комплекса «Курган Славы».

«В рамках предложенной концепции парк будет оформлен в виде крыльев аиста», — уточнили в ведомстве.

Во время республиканского субботника на территории парка высадят 400 деревьев и кустарников.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 25 октября.

Тем временем мэр Минска Владимир Кухарев назвал две локации, где построят новые места отдыха.

Ранее Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске.

