Парк в виде крыльев аиста откроется под Минском. Об этом БелТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома.
В рамках республиканского субботника, который состоится 25 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разбить парк у подножия мемориального комплекса «Курган Славы».
«В рамках предложенной концепции парк будет оформлен в виде крыльев аиста», — уточнили в ведомстве.
Во время республиканского субботника на территории парка высадят 400 деревьев и кустарников.
