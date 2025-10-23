Ричмонд
Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно

Лукашенко спросил у правительства про систему питания в белорусских школах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства, которое проходит 23 октября, заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно. Подробности пишет БелТА.

Глава государства спросил у чиновников, как именно выстроена система питания в школах при учете поручений, которые были дали ранее. Александр Лукашенко заметил, что указанный вопрос находится на его постоянном контроле.

— Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно, — подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко напомнил, что поручал выработать нормальную систему питания в школах.

— Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.

Тем временем нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси.

Кроме того, Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе.

