Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства, которое проходит 23 октября, заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно. Подробности пишет БелТА.
Глава государства спросил у чиновников, как именно выстроена система питания в школах при учете поручений, которые были дали ранее. Александр Лукашенко заметил, что указанный вопрос находится на его постоянном контроле.
— Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой — преступно, — подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко напомнил, что поручал выработать нормальную систему питания в школах.
— Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане, — обратил внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.
Тем временем нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе.