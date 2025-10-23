В Ростове может появиться новый мост-дублер для разгрузки проспекта Стачки

В Ростове-на-Дону власти прорабатывают варианты решения одной из самых острых транспортных проблем города — пробок на проспекте Стачки. Один из возможных проектов — строительство моста-дублера. Об этом во время встречи с представителями сми сообщила председатель городской Думы Лидия Новосельцева.
— Пробки есть. Мы все в них стоим так или иначе. У нас проблемный вопрос — это проспект Стачки, — отметила спикер Гордумы.
Также она добавила, что каждое утро там люди стоят в пробках по 20−25 минут. Ситуация усугубляется активной жилой застройкой.
— Рядом строятся два больших дома. У нас вопрос, а куда эти люди поедут? Все тут встанем в пробке, или как? Поэтому, конечно же, мы об этих вопросах говорим, — подчеркнула она.
Потому она считает, что на проспекте Стачки необходим мост-дублер для разгрузки магистрали. Идея нашла поддержку в администрации города. Вопрос уже прорабатывается совместно с заместителем главы администрации по транспорту Александром Ивановым. Недавно они совместно выезжали на место для осмотра проспекта Стачки и прилегающих территорий, чтобы оценить возможные варианты поворотов и схем разгрузки.
— Разные вариации предлагали, сколько будет стоить этот мост-дублер, и какие денежные средства надо заложить сейчас на проектно-сметную документацию, — заявила Лидия Новосельцева.
При этом она призвала ростовчан к пониманию, отметив, что проблема имеет системный характер и не будет решена в одночасье. Среди ключевых причин заторов — исторически сложившаяся узость улиц и рост числа автомобилей.
