В Хабаровске авария оставит дома без холодной воды на сутки

В Хабаровске 24 октября в связи с аварией на трубопроводе по переулку Трубному, 15 временно будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Волочаевская, Ватутина и переулку Трубному, сообщает пресс-служба администрации города.
Работы будут проводиться с 09:00 до 24:00.
Адреса отключения:
улица Волочаевская, 15д, 15д/3, 15;
переулок Трубный, 17, 6;
улица Ватутина, 16.
Для жителей с 09:00 до 21:00 будет организован подвоз воды по адресам: переулок Трубный, 17 и улица Ватутина, 16.
Уточнить подробности можно по телефону диспетчерской службы МУП «Водоканал» — 70−47−30.
В период ремонта на переулке Трубном будет временно закрыто движение на обеих полосах. Движение откроется не позднее 27 октября, после завершения работ.
Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и обеспечить запасы воды на время отключения.