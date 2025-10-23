Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске авария оставит дома без холодной воды на сутки

Ремонт трубопровода 24 октября затронет несколько улиц, для жителей организуют подвоз воды.

Источник: Reuters

В Хабаровске 24 октября в связи с аварией на трубопроводе по переулку Трубному, 15 временно будет прекращена подача холодной воды в дома по улицам Волочаевская, Ватутина и переулку Трубному, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы будут проводиться с 09:00 до 24:00.

Адреса отключения:

улица Волочаевская, 15д, 15д/3, 15;

переулок Трубный, 17, 6;

улица Ватутина, 16.

Для жителей с 09:00 до 21:00 будет организован подвоз воды по адресам: переулок Трубный, 17 и улица Ватутина, 16.

Уточнить подробности можно по телефону диспетчерской службы МУП «Водоканал» — 70−47−30.

В период ремонта на переулке Трубном будет временно закрыто движение на обеих полосах. Движение откроется не позднее 27 октября, после завершения работ.

Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и обеспечить запасы воды на время отключения.