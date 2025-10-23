В Симферополе прошла акция ко Дню борьбы с раком молочной железы

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, 15 октября состоялась в Симферополе в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках мероприятия участницы могли пройти обследование на маммографе, сообщили в представительстве Республики Крым.
Исследование молочных желез на цифровом маммографе прошли 54 женщины, консультацию врача онколога-маммолога получили более 30 женщин. Также на прием к специалисту обратились пациентки, у которых ранее были выявлены фиброаденомы, кисты, очаговые и диффузные мастопатии и другие патологии.
Женщины получили необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и, при необходимости, лечению. Кроме того, в рамках акции волонтеры-медики раздали участницам памятки о методах диагностики рака молочной железы, признаках заболевания и факторах риска.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.