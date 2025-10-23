Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дамбе заметили, что водители стали чаще врезаться в стоящие машины

На КАД КЗС участились случаи наездов на остановившиеся из-за неисправности автомобили, сообщает 23 октября телеграм-канал Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Источник: Фонтанка.ру

«В последнее время зафиксирована тревожная тенденция к увеличению количества ДТП, связанных с наездом на автомобили, остановившиеся в правой полосе в связи с возникшей технической неисправностью и ожидающие эвакуатор», — говорится в сообщении.

Обычно такие аварии происходят из-за потери бдительности водителями в условиях высокой скорости потока (часто выше 100 км/ч): из-за усталости и отвлечения автомобилисты замечают стоящее транспортное средство слишком поздно.

КЗС напоминает алгоритм действий при вынужденной остановке на КАД:

  • наденьте светоотражающий жилет;
  • выйдите из автомобиля, забрав ценные вещи и документы;
  • выставьте знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров от машины;
  • уйдите в безопасную зону за ограждение, максимально далеко от проезжей части;
  • вызовите эвакуатор и при необходимости оперативные службы;
  • позвоните в диспетчерскую службу Дирекции КЗС по телефону: +7 (812) 439−01−09 и сообщите о происшествии.

В пресс-службе КЗС «Фонтанке» сообщили, что статистики таких ДТП у них нет, но в целом они подтверждают статистику ФКУ Упрдор «Северо-Запад», согласно которой в остановившуюся на КАД машину в среднем врезаются через 5−8 минут.