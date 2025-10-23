На дамбе заметили, что водители стали чаще врезаться в стоящие машины

В пресс-службе КЗС «Фонтанке» сообщили, что статистики таких ДТП у них нет, но в целом они подтверждают статистику ФКУ Упрдор «Северо-Запад», согласно которой в остановившуюся на КАД машину в среднем врезаются через 5−8 минут.