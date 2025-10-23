На дамбе заметили, что водители стали чаще врезаться в стоящие машины

«В последнее время зафиксирована тревожная тенденция к увеличению количества ДТП, связанных с наездом на автомобили, остановившиеся в правой полосе в связи с возникшей технической неисправностью и ожидающие эвакуатор», — говорится в сообщении.
Обычно такие аварии происходят из-за потери бдительности водителями в условиях высокой скорости потока (часто выше 100 км/ч): из-за усталости и отвлечения автомобилисты замечают стоящее транспортное средство слишком поздно.
КЗС напоминает алгоритм действий при вынужденной остановке на КАД:
- наденьте светоотражающий жилет;
- выйдите из автомобиля, забрав ценные вещи и документы;
- выставьте знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 метров от машины;
- уйдите в безопасную зону за ограждение, максимально далеко от проезжей части;
- вызовите эвакуатор и при необходимости оперативные службы;
- позвоните в диспетчерскую службу Дирекции КЗС по телефону:
+7 (812) 439−01−09и сообщите о происшествии.
В пресс-службе КЗС «Фонтанке» сообщили, что статистики таких ДТП у них нет, но в целом они подтверждают статистику ФКУ Упрдор «Северо-Запад», согласно которой в остановившуюся на КАД машину в среднем врезаются через 5−8 минут.