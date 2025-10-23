Радию Хабирову в Туймазах показали реконструированную школу

Сегодня в рамках рабочей поездки в Туймазы Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил городскую школу № 5. Здесь завершены масштабные работы по ее реконструкции.
Директор учебного заведения Урал Галишин пояснил, что школа была открыта в 1952 году. Двухэтажное здание построено по типовому проекту, в 1967 и 1968 годах добавлены левый и правый пристрои.
В ноябре 2018 года начата масштабная реконструкция. Школа стала трехэтажной, к ней пристроили спортзал, столовую с актовым залом. Учебное заведение стало ресурсной опорной школой для детей инвалидов и детей с ОВЗ.
Школа после реконструкции открыла свои двери 1 сентября 2024 года. В настоящее время 795 учащихся занимаются в две смены.
Радий Хабиров осмотрел кабинет труда, спортивный зал и столовую школы. Во время общения с поварами поинтересовался меню и как обеспечено питание школьников.
К 1 сентября этого года выполнено благоустройство территории площадок для открытых игр и тихого отдыха, появилось резиновое покрытие на территории физкультурно-спортивной зоны.
«Школа получилась хорошая. С 1952 года, с момента строительства ремонтов не было. Пока в республике еще достаточное количество школ, которые требуют ремонта», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Также сегодня Радий Хабиров побывал в Туймазинском государственном юридическом колледже, где ознакомился с учебным процессом и посетил школу креативной индустрии, которую открыли при учебном заведении.