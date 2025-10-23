Ричмонд
Производитель составов для петербургского метро прокомментировал сбои на линии

Октябрьский электровагоноремонтный завод заявил, что окончательные причины неисправности состава, спровоцировавшие временную остановку движения на первой линии 16 октября, будут известны не ранее 28 октября, после двухстороннего рабочего совещания руководителей и технических специалистов предприятия и метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

Предстоит оценить действия всего причастного персонала — и со стороны производителя, и со стороны подземки.

Как подчеркнули на заводе, плановое техническое обслуживание выполняют работники электродепо метрополитена, а представители ОЭВРЗ осуществляют гарантийный ремонт по мере необходимости.

Перед выходом на линию каждый состав всегда проходит техобслуживание и техосмотр. Напомним, в подземке сообщали, что никаких отклонений на составе, который в итоге затормозил всю первую линию 16 октября, при выдаче на линию не обнаружили.

«Зачастую причиной неисправности становятся и действия пассажиров, например, посадка в вагон после предупреждения о закрытии дверей, препятствование их закрытию, воздействие на створки дверей. Это приводит к отказу дверного привода, блокировке отправления поезда со станции или высадке пассажиров из вагонов», — добавляют на ОЭВРЗ.