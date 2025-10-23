Производитель составов для петербургского метро прокомментировал сбои на линии

Предстоит оценить действия всего причастного персонала — и со стороны производителя, и со стороны подземки.
Как подчеркнули на заводе, плановое техническое обслуживание выполняют работники электродепо метрополитена, а представители ОЭВРЗ осуществляют гарантийный ремонт по мере необходимости.
Перед выходом на линию каждый состав всегда проходит техобслуживание и техосмотр. Напомним, в подземке сообщали, что никаких отклонений на составе, который в итоге затормозил всю первую линию 16 октября, при выдаче на линию не обнаружили.
«Зачастую причиной неисправности становятся и действия пассажиров, например, посадка в вагон после предупреждения о закрытии дверей, препятствование их закрытию, воздействие на створки дверей. Это приводит к отказу дверного привода, блокировке отправления поезда со станции или высадке пассажиров из вагонов», — добавляют на ОЭВРЗ.