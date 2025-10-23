Житель Калининградской области вошел в топ-5 конкурса «Лучший по профессии»

Испытания спецноминации «Второй старт» были уникальны для конкурса «Лучший по профессии». Прежде всего, участники должны были убедить судей, что они в полной мере освоили новую специальность. Финалистам также необходимо было доказать, что их карьерный путь — самый вдохновляющий. Они создавали креативные видеовизитки и проводили открытые уроки для школьников, которые оценивались народным голосованием и экспертным жюри. По итогам Станислав Ткаченко набрал 334,7 балла.