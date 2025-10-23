Житель Калининградской области вошел в топ-5 конкурса «Лучший по профессии»

Четвертое место в номинации «Второй старт» Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» занял житель Калининградской области Станислав Ткаченко. Мероприятие прошло по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Испытания спецноминации «Второй старт» были уникальны для конкурса «Лучший по профессии». Прежде всего, участники должны были убедить судей, что они в полной мере освоили новую специальность. Финалистам также необходимо было доказать, что их карьерный путь — самый вдохновляющий. Они создавали креативные видеовизитки и проводили открытые уроки для школьников, которые оценивались народным голосованием и экспертным жюри. По итогам Станислав Ткаченко набрал 334,7 балла.
«Это был очень интересный и полезный опыт. Познакомился с интересными людьми, прокачал навык самопрезентации, публичных выступлений. Рад, что выпала такая возможность представить регион на федеральном уровне», — подчеркнул Ткаченко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.